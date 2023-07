Hétvégi hangulat a Wall Streeten

Portfolio 2023. július 14. 18:17

A vártnál alacsonyabb amerikai inflációs adat után tegnap is folytatódott a dollár gyengülése az euróval szemben, eközben a részvénypiacokon továbbra is optimista volt a hangulat, így a hét első négy napjában komoly ralit láthattunk a nemzetközi piacokon. Az elmúlt napok emelkedését követően ma visszafogott hangulatban telik a kereskedés Európa tőzsdéin, Amerikában azonban tovább emelkednek a tőzsdék, a befektetők most főként a remekül rajtoló gyorsjelentési szezonnak örülhetnek, a nagybankok ugyanis kifejezetten jó számokat produkáltak eddig.