Kisebb esés az európai tőzsdéken

Régiós jelenlétének köszönhetően továbbra is kiegyensúlyozottan növekedett az AutoWallis Csoport az első félévben, miután kétharmadával növelte az értékesített gépjárművek számát az előző évhez képest. A növekedés motorja továbbra is a nagykereskedelmi üzletág, de a kiskereskedelem is jól teljesített – áll a cég közleményében.