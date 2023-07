Nagyot esett a Mol, levágták az osztalékszelvényt

Portfolio 2023. július 20. 09:30

Vegyes irányú, de mérsékelt elmozdulásokkal zárták a mai kereskedést az ázsiai tőzsdék, egyelőre az európai részvénypiacokon is mérsékeltek a kilengések index szinten, egyedi részvényben viszont vannak izgalmak. A magyar piacon a Molra és a Richterre is érdemes figyelni, előbbinél osztalékvágás miatt esett nagyot az árfolyam, utóbbi újabb akvizíciót jelentett be.