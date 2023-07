Döntött az MNB - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Amint az amerikai jegybank közeledik a kamatemelési ciklus végéhez, a befektetők ismét kezdik közelebbről vizsgálni az osztalékrészvényeket, amelyek megfelelő alternatívát nyújthatnak, ha a kötvényhozamok elkezdenek esni. Erre utaló jelek már most is látszanak, hiszen elkezdett egyre több tőke áramlani az osztalékfókuszú befektetések felé. Ráadásul a részvénypiacok elmúlt hónapokban mutatott ereje is úgy tűnik, hogy kitart, miközben a piaci szélesség elkezdett növekedni, vagyis a befektetők elkezdték venni a big tech cégeken kívüli, lemaradó papírokat is, ami szintén osztalékrészvények mellett szól.