Mi várható ma a tőzsdéken?

Portfolio 2023. július 25. 08:13

Felemás hangulatban telt a kereskedés ma reggel Ázsiában, ezt követően Európában és Amerikában is kivárással indulhat a nap a tőzsdéken. Gazdasági események szempontjából igencsak eseménydús napnak nézünk elébe, hiszen ma is folytatódik a konjunktúra-indexek közlése, Németországban az Ifo intézet szokásos havi felmérést közlik, az Egyesült Államokban pedig a Conference Board közli a piacok által figyelt fogyasztói hangulatindexét. Emellett az Európai Központi Bank hitelezési felmérést is közzéteszik. Idehaza a keresetek májusi alakulását ismerjük meg, illetve kamatdöntő ülést tart az MNB Monetáris Tanácsa, mely várhatóan újabb 100 bázisponttal 15 százalékra csökkenti az irányadó rátát.