Spotify-előfizetésed van? Ennek nem fogsz örülni

Az Egyesült Államokban a reklámmentes szolgáltatás egyéni csomaggal rendelkező előfizetői számára 9,99 dollárról 10,99 dollárra emelkedik a havi ár és hasonló mértékű áremelkedés várható az Egyesült Királyságban, Kanadában, Ausztráliában és további 49 országban. A családi csomag havi ára 15,99 dollárról 16,99 dollárra, a diákelőfizetés 4,99 dollárról 5,99 dollárra nő.

Más streaming szolgálatók is emeltek árakat a közelmúltban, például az Apple Music, a Netflix, a Max és a Paramount+, és most a Spotify is beállt a sorba. A prémium Spotify-előfizetés ára megegyezik az Apple Music és az Amazon Music havi előfizetési díjával – írja a BBC.

A streamingszolgáltató több mint 500 millió felhasználóval rendelkezik 180 piacon és a felhasználóinak 40 százaléka fizet elő a reklámokat nem tartalmazó prémium szolgáltatásra. A reklámokat is tartalmazó Spotify-csomag továbbra is elérhető lesz.

