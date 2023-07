Itt a Fed nagy napja, feszültek a befektetők

A Microsoft kedden agresszív kiadási tervet vázolt fel az új mesterséges intelligencia szolgáltatásai iránti kereslet kielégítésére, valamint a cég bevételi előrejelzése is némiképp alulmúlta a várakozásokat. A piaci reakció így annak ellenére is negatív, hogy a most zárult negyedévben sikerült a fontosabb sorokon megverni az elemzői konszenzust.