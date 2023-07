Ma sem unatkozunk, pörögnek az események a tőzsdéken

Nem unatkoznak a befektetők a héten, egymást követik a fontos események: tegnap a várakozásoknak megfelelően 25 bázispontot emelt a Fed , viszont nyitva hagyta az ajtót a jövőbeli kamatdöntéseket illetően, tehát arról nem adott pontos információt, hogy ez volt-e az utolsó kamatemelés. Ezek után ma már az EKB-ra figyelnek a befektetők , hiszen Európában is jön a kamatdöntés. Mindeközben tovább folyik a gyorsjelentési szezon, az USA-ban a Facebook anyacége a várakozások meghaladó, árbevételt, profitot, és előrejelzést közölt, így közel 7 százalékot emelkedett az árfolyama a zárás után. Ezzel párhuzamosan már itthon is elindul a jelentési szezon, ma reggel a Masterplast friss számai érkeztek meg. Ami pedig a szélesebb piacot illeti, ma folytatódik az emelkedés a piacokon, már Ázsiában is pozitív mozgásokat láttunk, és Európában is pluszban nyitottak a tőzsdék, bár a magyar piac alulteljesítő.