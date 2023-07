Tart a lendület az amerikai tőzsdéken

Nem unatkoznak a befektetők a héten, egymást követik a fontos események: tegnap a várakozásoknak megfelelően 25 bázispontot emelt a Fed, viszont nyitva hagyta az ajtót a jövőbeli kamatdöntések előtt. Ma az EKB is 25 bázispontot emelt, szintén a piaci várakozásoknak megfelelően. Mindeközben tovább folyik a gyorsjelentési szezon, az USA-ban a Meta a várakozások meghaladó, árbevételt, profitot, és előrejelzést közölt, ami után nagyot emelkedett az árfolyama. Már itthon is elindul a jelentési szezon, ma reggel a Masterplast friss számai érkeztek meg. Ami pedig a szélesebb piacot illeti, ma folytatódik az emelkedés a tőzsdéken, a vezető német részvényindex új zárócsúcsot állított be, de a francia sincs messze az új rekordtól, az amerikai Dow Jonesnál pedig 1897 óta fennálló rekord dőlhet meg.