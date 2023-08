Jó hangulatban telik a kereskedés Amerikában

Ma hajnalban közzétette második negyedéves gyorsjelentését a Mol. Ahogy arra számítani lehetett, a legfrissebb számok köszönőviszonyban sincsenek azokkal az eredményekkel, amiket az energiaválság okozta magas olajár-környezetben tudott hozni a társaság, az elmúlt hónapokban több tekintetben is romlottak a fundamentumok a Mol körül. Az olajcég bár a legfontosabb sorokon verni tudta az elemzői várakozásokat, de az idei első negyedéves értékeknél így is jóval alacsonyabb számokat produkált, nem is beszélve a bázisidőszak rekorderedményeihez képest látható visszaesésről. A most közölt számokat látva gyakorlatilag arról van szó, hogy néhány kiugró negyedév után normalizálódott a vállalat eredménye, sőt, talán a ló túloldalára is átlendült a történet, ugyanis a tavalyi rekordárbevétel után fizetendő adót elszámolva bőven a hosszú távú átlag alatt teljesített a Mol.