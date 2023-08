Jó sztoriktól hangos a magyar tőzsde, szárnyal az OTP

Akkora profitot hozott össze az OTP három hónap alatt, amit a története során egy egész év alatt is csak ritkán tudott. Most tényleg minden összejött, az alapfolyamatok összességében pozitívak, már a szlovén NKBM is teljes gőzzel termeli a profitot a csoportnak, minden leánybank nyereséges, igen, az orosz és az ukrán is, céltartalékvisszaírás is volt, ráadásul közel százmilliárd forintnyi extra tétel is megtolta az eredményt. Nyilván nem érdemes ezt a negyedéves profitot felszorozni néggyel, de azért a mostani eredmény összetétele több ponton is jól mutatja, mekkora potenciál van a bankcsoportban. És a már megvett üzbég Ipoteka számai ebben még nincsenek is benne.