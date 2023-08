Akár már ma összejöhet a történelmi csúcs a magyar tőzsdén - Mire számíthatunk a piacokon?

Portfolio 2023. augusztus 11. 07:52

Felemás hangulatban telt a kereskedés ma reggel Ázsiában, ezt követően Európában iránykeresés várható, Amerikában pedig folytatódhat az emelkedés délután.



A hét utolsó kereskedési napján is kitarthat a lendület a magyar tőzsdén, amely már csak néhány pontra van az új történelmi csúcstól.



Gazdasági események szempontjából ma is USA-ra kell leginkább figyelnünk majd, ugyanis a fogyasztói árindex júliusi adatai mellett a Michigan Egyetem is közzéteszi fogyasztói hangulatindexét.