Lefordult a magyar tőzsde, egyre lejjebb az OTP

Az elmúlt napokban több alkalommal is írtunk arról, hogy technikai értelemben túlvett a magyar tőzsde, azon belül a legfontosabb részvény, a OTP is, és érik már egy korrekció, ami meg is érkezett. Az OTP is lefordult és egyre távolabb kerül a múlt heti lokális csúcstól, amikor 14 245 forintig emelkedett az árfolyam. Ma a nyitást követően 1 százalék mínuszban áll az OTP.