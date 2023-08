Emelkedés jöhet a tőzsdéken a tegnapi tech-rali után

Portfolio 2023. augusztus 22. 08:41

A napok óta tartó esés után tegnap jelentős felpattanást láttunk az amerikai tőzsdéken, elsősorban a technológiai részvények vezetésével. Ez utóbbi részben annak is volt köszönhető, hogy a befektetők már készülnek az Nvidia héten esedékes gyorsjelentésére, így tegnap 8,5 százalékot emelkedett a chipgyártó árfolyama. Mindez annak ellenére következett be, hogy az amerikai 10 éves hozam 4,34 százalékig, vagyis 16 éves csúcsra emelkedett. Ezt követően az ázsiai piacokon is nagyrészt emelkedtek, és a határidős indexek állása alapján Európában is pluszban nyithatnak a vezető indexek.