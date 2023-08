A hatalmas várakozásban felfelé meneteltek az amerikai tőzsdék

A Dow Jones 0,46%-ot, az S&P 500 1%-ot menetelt, a Nasdaq 1,5%-kal került feljebb. A piacon kiemelt várakozás övezi az Nvidia ma érkező gyorsjelentését, mert akár az egész piaci hangulatot meghatározhatja. A keddi kereskedésben a befektetők már elkezdték árazni, hogy jól sikerül a chipgyártó előző negyedéve, az árfolyama rekordmagasságokba emelkedett. A szerdai kereskedésben is pluszban jár a gyártó részvénye.

A piaci megfigyelők szerint a befektetők most egyetlen részvényre figyelnek, és egy esetleges csalódás az egész amerikai részvénypiac teljesítményére rányomhatja a bélyegét - írja a Reuters.

Az Nvidia árfolyama így alakult az elmúlt években:

Andre Bakhos, az Ingenium Analytics LLC ügyvezetője a Reutersnek arra hívta fel a figyelmet, hogy most mindent az Nvidia körüli optimizmus határoz meg, de nem szabad elfelejteni, hogy pénteken Jackson Hole-ban ülnek össze a világ jegybankárai, és egy hónap múlva Fed-kamatdöntés is várható. A befektetők Jerome Powell amerikai jegybankelnök pénteki mondatait várják, hogy további támpontokat kapjanak a jegybank kamatpályájáról. A piac most azt árazza magas valószínűséggel, hogy a Fed a jövő hónapban szünetet tart a kamatemelési ciklusában.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 08. 21. Egy wyomingi kisvároson a világ szeme

Címlapkép forrása: Getty Images