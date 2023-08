Az OTP a nap sztárja - Itt az új 18 havi csúcs!

Portfolio 2023. augusztus 23. 10:50

Ázsiában felemás hangulatban telt a kereskedés, az elmúlt napok esését követően pedig a hongkongi tőzsde is emelkedett. Ezt követően Európában pluszban nyitottak a vezető részvényindexek és Amerikában is emelkedésre van kilátás.



A BUX ma reggel ismét új történelmi csúcsra kapaszkodott, az elmúlt hónapok sztárpapírjai azonban vegyesen teljesítenek, hiszen amíg az OTP tavaly február óta nem látott szintekre emelkedett, addig az elmúlt hónapokban négyszeresére emelkedő Opus részvényei már 20 százalékos mínuszban is voltak a kereskedés során.



Gazdasági események szempontjából idehaza nem várható említésre méltó közlés, Európában azonban délelőtt, Amerikában pedig délután érkeznek majd fontos előzetes beszerzési menedzserindex adatok.