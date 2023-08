Elfogyott a lendület, lefordultak a tőzsdék

Évek óta sztori a kriptopiacon, hogy az Egyesült Államokban továbbra sem engedélyeztek azonnali bitcoin ETF-et, vagyis olyan tőzsdén kereskedett alapot, amivel tényleges bitcoin vásárlás nélkül tudnának a befektetők kitettséget szerezni az eszközben. Hónapokkal ezelőtt ismét előkerült a téma, amikor a Blackrock mellett többen is benyújtottak kérelmet egy spot bitcoin ETF létrehozásához, és most újbol ezzel kapcsolatosan bolydult fel a piac, miután egy amerikai bíróság fontos döntést hozott egy korábbi ETF-kérelemmel kapcsolatban. A bitcoint és a kisebb kriptoeszközöket is feljebb rakták a hírre.