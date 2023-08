Megtorpant ötnapos sikersorozat felé tartva a Dow

Az indiai ipari konglomerátum, az Adani részvényei jelentősen zuhantak a Financial Times és más médiumok jelentései nyomán, amelyek arról számoltak be, hogy két személy, az Egyesült Arab Emírségekből származó Nasser Ali Shaban Ahli és a tajvani Chang Chung-Ling állítólag titkos tulajdonosai a cégnek. A csalással gyanúsított vállalat vezetői Soros György magyar-amerikai milliárdos akciójának állítják be a helyzetet, tagadva a vádakat.