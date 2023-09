Nem nagyon talál irányt Amerika a kulcsfontosságú adat után

Nvidia, narancslé, Opus - nem egy szokványos trió, mégis összeköti őket, hogy a maguk kontextusában az év eddigi legjobb befektetései közé tartoznak. Az Nvidia a tőzsdéket is felforgató AI-forradalom zászlóshajója, míg a narancslé nemcsak a mezőgazdasági termékek, de a szélesebb nyersanyagpiacon is kiugróan nagy áremelkedést tapasztalt, miközben az Opus a magyar tőzsde legizgalmasabb nyári sztorija volt, egy ponton négyszereződő árfolyammal. Persze ezeken kívül is történtek izgalmak az év első nyolc hónapjában, így megnéztük, hogyan mozogtak idén a fontosabb tőkepiaci eszközök az események tükrében.