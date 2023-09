Mire lehet ma számítani a tőzsdéken?

Portfolio 2023. szeptember 08. 08:29

A hét korábbi részében jellemzően estek a tőzsdék, tegnap is nagyrészt lejjebb kerültek a vezető indexek az USA-ban elsősorban a technológiai szektor vezetésével, miután a WSJ arról írt, hogy Kínában elrendelték a kormányzati dolgozók számára, hogy nem használhatnak iPhone-t. Erre a hírre nem csak az Apple és a beszállítói, hanem a szélesebb tech szektor is esni kezdett, melyhez hozzá jött egy vártnál erősebb munkaerőpiaci adat, ami pedig a kamatvárakozásokra hatott kedvezőtlenül. Ezek után Ázsiában is folytatódott az esés, itt részben az is negatívan hatott, hogy a második negyedéves japán GDP-adatot lefelé módosították. Viszont Európában emelkednek a határidős indexek, így kis pluszban nyithatnak majd a tőzsdék.