Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Fél év alatt több mint 60 százalékot emelkedett az OTP árfolyama, ami több tényezőnek is betudható, például annak, hogy a befektetők már megemésztették az ukrajnai háború lehetséges hatásait, de annak is, hogy a bankcsoport hatalmas profitot termel. Most viszont érdekes technikai jelzés érkezett, amiből nagyobb esés is jöhet az OTP-nél, főként akkor, ha a nemzetközi tőkepiaci hangulat is elromlik.