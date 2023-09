Odavágott a Fed a tőzsdéknek, itt az esés!

Alapvetően kedvező hangulatban várták a befektetők Európában és Amerikában is a Fed kamatdöntését, de gyorsan elromlott a hangulat, miután kiderült: a Fed hiába nem emelt most, tartósan magasak maradnak az irányadó kamatok. A Fed idén még egy kamatemelést prognosztizál most, és jövőre csak két kamatvágást várnak.