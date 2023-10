Tovább tépik a Magyar Telekomot, esik az OTP

Portfolio 2023. október 05. 16:15

Ázsiában kedvező hangulatban telt reggel a kereskedés, ezt követően az európai tőzsdéken iránykereséssel indult a nap, délutánra azonban zöldbe fordultak a vezető részvényindexek. Az amerikai tőzsdék mínuszban nyitottak, az esést pedig ezúttal is a technológiai részvények vezetik.



A magyar tőzsde alulteljesít az európai átlaghoz képest, a blue chipek azonban igencsak vegyes képet mutatnak, hiszen amíg az OTP részvényei már közel 2 százalékos mínuszban is voltak, addig a Magyar Telekom a mai napon is megállíthatatlan.