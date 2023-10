Jól indul a nap a tőzsdéken, de kritikus adatok érkeznek

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,19 százalékot esett, a Hang Seng 1,66 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,33 százalékos pluszban van.

Vegyes hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,15 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,31 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,11 százalék pluszban nyithat.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,19 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,13 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

A legfontosabb munkaerőpiaci adat azonban ma érkezik (erről írtunk a cikk bevezetőjében is). A foglalkoztatottak számának alakulása kiváló indikátora a gazdasági teljesítménynek, és amennyiben a munkaerőpiac továbbra is ellenállónak bizonyul, az vélhetően aggodalmat okoz majd a befektetők között, hiszen további szigorításhoz vezethet a Fed részéről. A péntek délután érkező adat ezért messze a legfontosabb makrogazdasági adatközlés a héten. Emellett ma közlik még a feldolgozóipari megrendelések alakulását Németországban, idehaza pedig ipari statisztikák jönnek, és a devizatartalék friss alakulását is megismerjük.

2023. október 2-október 8. Makronaptár Magyar makrogazdaság október 2. hétfő 8:30 MNB Pénzügyi számlák Q2 október 2. hétfő 8:30 KSH Külkereskedelem (első becslés) júl. október 2. hétfő 9:00 MLBKT BMI szept. október 3. kedd 8:30 MNB Kamatstatisztikák aug. október 3. kedd 8:30 KSH A kormányzati szektor egyenlege Q2 október 3. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció október 4. szerda 8:30 KSH Szálláshelyek forgalma aug. október 4. szerda 8:30 KSH Kiskereskedelem aug. október 6. péntek 8:30 KSH Ipar (első becslés) aug. október 6. péntek 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok szept. Nemzetközi makrogazdaság október 2. hétfő 11:00 EU Munkanélküliség aug. október 2. hétfő 16:00 USA ISM BMI (feldolg.) szept. október 2. hétfő 17:00 USA Powell-beszéd (Fed) október 3. kedd 16:00 USA Nyitott álláshelyek száma aug. október 4. szerda 11:00 EU Kiskereskedelem aug. október 4. szerda 14:15 USA ADP Munkanélküliség szept. október 4. szerda 16:00 USA ISM BMI (szolg.) szept. október 5. csütörtök 8:00 Németo. Külkereskedelem aug. október 5. csütörtök 13:30 USA Elbocsátások (Challenger) szept. október 6. péntek EU EU-csúcs október 6. péntek 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések aug. október 6. péntek 14:30 USA Munkanélküliség (NFP) szept. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,6 százalékos elmozdulással a Nasdaq index áll az élen, a sereghajtó 13,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 67,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,8 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 2,6 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 33 119,57 0,0% -1,6% -4,4% -0,1% 9,4% 25,2% S&P 500 4 258,19 -0,1% -1,0% -5,3% 10,9% 12,6% 47,6% Nasdaq 14 723,22 -0,4% 0,1% -5,1% 34,6% 27,2% 99,0% Ázsiai részvényindexek Nikkei 31 075,36 1,8% -2,5% -5,9% 19,1% 14,6% 30,7% Hang Seng 17 213,87 0,1% -0,9% -6,7% -13,0% -4,8% -35,2% CSI 300 3 689,52 0,0% 0,0% -3,4% -4,7% -3,0% 7,3% Európai részvényindexek DAX 15 070,22 -0,2% -1,7% -4,4% 8,2% 20,4% 24,4% CAC 6 998,25 0,0% -1,7% -3,5% 8,1% 16,9% 30,6% FTSE 7 451,54 0,5% -2,0% 0,2% 0,0% 5,7% 1,8% FTSE MIB 27 490,81 0,2% -2,4% -4,1% 16,0% 28,7% 35,1% IBEX 9 157,7 0,6% -2,9% -2,5% 11,3% 20,8% -1,0% Régiós részvényindexek BUX 55 488,58 -0,8% 0,2% -0,4% 26,7% 40,9% 50,2% ATX 3 091,42 0,4% -1,9% -3,2% -1,1% 10,5% -8,2% PX 1 325,82 -0,6% -1,1% -0,8% 10,3% 12,7% 20,2% WIG20 63 799,77 -0,8% -1,0% -5,9% 11,0% 35,3% 9,2% Magyar blue chipek OTP 13 220 -2,4% 1,6% -5,0% 30,8% 63,7% 30,8% Mol 2 790 0,9% 0,4% 3,3% 7,2% 5,4% -7,7% Richter 8 700 -1,1% -3,1% -2,4% 4,8% 14,6% 66,8% Magyar Telekom 567 1,8% 4,2% 25,4% 67,3% 93,5% 41,9% Nyersanyagok WTI 82,31 -2,3% -10,2% -5,1% 2,6% -6,7% 10,7% Brent 84,13 -2,1% -11,9% -6,6% -0,9% -10,0% -1,0% Arany 1 818,4 -0,3% -2,2% -5,7% 0,2% 6,5% 51,3% Ezüst 20,76 -1,1% -8,0% -12,0% -12,6% 1,7% 42,1% Devizák EURHUF 387,5 -0,1% -1,4% -0,2% -3,2% -8,1% 19,4% USDHUF 367,9788 -0,4% -1,1% 1,5% -1,9% -14,0% 30,5% GBPHUF 448,0801 0,2% -1,0% -1,4% -0,8% -7,2% 21,2% EURUSD 1,0531 0,4% -0,3% -1,7% -1,3% 6,8% -8,5% USDJPY 148,9800 0,0% -0,3% 0,9% 11,8% 2,9% 31,0% GBPUSD 1,2160 0,4% -0,3% -3,1% 1,1% 8,1% -7,0% Kriptovaluták Bitcoin 27 417 -1,3% 1,4% 6,3% 65,1% 36,0% 316,5% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,71 -0,3% 3,1% 10,5% 23,0% 25,4% 46,1% 10 éves német állampapírhozam 2,86 -1,9% -2,8% 10,7% 11,4% 41,2% 406,2% 10 éves magyar állampapírhozam 7,77 1,3% 1,6% 6,6% -16,0% -21,2% 105,0% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép forrása: Getty Images