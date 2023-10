Kulcsfontosságú adatok érkeznek - Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Portfolio 2023. október 06. 07:48

Reggel az ázsiai piacokon felemás hangulatban telt a kereskedés, ezt követően Európában is vegyes nyitásra van kilátás. A határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján Amerikában is kisebb mínuszban nyithatnak a tőzsdék, de a délutáni piacnyitást megelőzően érkeznek kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok, így egyértelmű irányra addig nem számíthatunk a tőzsdéken.



Emellett ma közlik még a feldolgozóipari megrendelések alakulását Németországban, idehaza pedig ipari statisztikák jönnek, és a devizatartalék friss alakulását is megismerjük.