Újabb háború robbant ki, ezekkel a részvényekkel lehet most keresni

A relatíve közeli múltban már láttuk, hogy milyen piaci hatása lehet egy háborúnak. Persze a gázai konfliktus karakterisztikája merőben eltér az ukrajnai háborútól, de egy profitáló szektor most is ugyanúgy kilőtt. Az európában jegyzett védelmi cégek részvényei jelentős emelkedésben vannak a ma délelőtti kereskedésben, és hasonlóra lehet számítani az USA-ban jegyzett cégek esetén is. Többek között az amerikai részvénypiaci befektetésekről is szó lesz a Portfolio Signature Online Klubján.