Jön a hét adata, mire lehet számítani a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,6 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal került feljebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 2,61 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,31 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,46 százalékot emelkedett.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,57 százalékot emelkedhet, a CAC 0,63 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 1,21 százalék pluszban nyithat.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,01 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,05 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,18 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel jön számunkra a hét legfontosabb adata, hiszen a KSH a szeptemberi inflációs statisztikát teszi közzé. Az előzetes várakozások alapján jórészt a bázishatásoknak köszönhetően további jelentős csökkenés volt az áremelkedési ütemben, akár 12 százalék környékére is eshetett az adat. A bejelentés akár a forint árfolyamára is hatással lehet, hiszen az inflációs kilátások befolyásolják a magyar devizát. Az IMF friss World Economic Outlook (WEO) kiadványa is izgalmassá teheti a mai napot, a Nemzetközi Valutaalap immár szokás szerint az éves közgyűlésre időzítve publikálja friss őszi makrogazdasági prognózisát, így az is kiderül többek között, milyennek látják most a magyar gazdaságot.

2023. október 9-15. makronaptár Magyar makrogazdaság október 9. hétfő 8:30 KSH Külkereskedelem aug. október 9. hétfő 8:30 MNB Értékpapírstatisztika aug. október 9. hétfő 11:00 PM Előzetes áht mérleg szept. október 10. kedd 8:30 KSH Infláció szept. október 10. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció október 13. péntek 8:30 KSH Ipar (részletes) júl. október 13. péntek 8:30 MNB Előzetes statisztikai mérleg szept. Nemzetközi makrogazdaság október 9. hétfő USA Kolumbusz nap október 9. hétfő 8:00 Németo. Ipari termelés aug. október 10. kedd 10:00 IMF World Economic Outlook október 11. szerda 8:00 Németo. Infláció szept. október 11. szerda 14:30 USA Ipari termelői árak szept. október 11. szerda 20:00 USA Fed-jegyzőkönyv október 12. csütörtök 13:30 EU EKB-jegyzőkönyv október 12. csütörtök 14:30 USA Infláció szept. október 13. péntek 3:30 Kína Infláció szept. október 13. péntek 5:00 Kína Külkereskedelem szept. október 13. péntek 11:00 EU Ipar aug. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,5 százalékos elmozdulással a Nasdaq index áll az élen, a sereghajtó 11,4 százalékos eséssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 69,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,0 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 3,9 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 33 604,65 0,6% 0,5% -2,8% 1,4% 14,7% 27,1% S&P 500 4 335,66 0,6% 1,1% -2,7% 12,9% 19,1% 50,5% Nasdaq 15 047,15 0,5% 1,4% -1,5% 37,5% 36,3% 104,1% Ázsiai részvényindexek Nikkei 30 994,67 0,0% -2,4% -4,9% 18,8% 14,3% 32,1% Hang Seng 17 517,4 0,2% -1,6% -3,8% -11,4% -1,3% -33,1% CSI 300 3 684,73 -0,1% -0,1% -1,5% -4,8% -3,2% 12,0% Európai részvényindexek DAX 15 128,11 -0,7% -0,8% -3,9% 8,7% 23,3% 26,3% CAC 7 021,4 -0,5% -0,7% -3,0% 8,5% 19,7% 32,0% FTSE 7 492,21 0,0% -0,2% 0,2% 0,5% 7,2% 3,5% FTSE MIB 27 682,06 -0,5% -0,6% -2,0% 16,8% 32,4% 38,0% IBEX 9 151,3 -0,9% -1,8% -2,3% 11,2% 23,1% -1,2% Régiós részvényindexek BUX 55 055,6 -0,1% -1,1% -3,2% 25,7% 39,2% 48,4% ATX 3 091,32 -0,9% -1,2% -1,7% -1,1% 12,2% -7,3% PX 1 333,48 0,0% -1,0% 0,9% 11,0% 14,1% 21,7% WIG20 65 008,48 1,7% 1,3% -2,3% 13,1% 38,6% 12,3% Magyar blue chipek OTP 13 130 -0,4% -1,5% -8,4% 29,9% 60,9% 28,9% Mol 2 774 1,1% 0,4% 4,0% 6,6% 7,9% -8,8% Richter 8 635 -0,2% -2,4% -8,1% 4,0% 9,9% 66,7% Magyar Telekom 574 1,1% 4,7% 27,6% 69,3% 96,9% 43,5% Nyersanyagok WTI 82,77 0,0% -6,8% -5,4% 3,2% -6,9% 10,4% Brent 88,22 4,2% -2,8% -2,7% 3,9% -9,9% 4,0% Arany 1 852,3 1,2% 1,2% -3,6% 2,0% 8,8% 55,9% Ezüst 21,8 1,0% 2,3% -5,0% -8,2% 7,6% 51,3% Devizák EURHUF 388,6500 0,4% 0,1% 0,9% -2,9% -8,3% 19,7% USDHUF 368,5458 0,4% -0,4% 2,6% -1,8% -14,9% 30,2% GBPHUF 450,2700 0,6% 0,4% 0,3% -0,3% -6,8% 21,3% EURUSD 1,0546 0,1% 0,5% -1,6% -1,2% 7,8% -8,1% USDJPY 149,3800 0,0% -0,3% 1,2% 12,1% 2,9% 32,0% GBPUSD 1,2212 0,2% 0,8% -2,2% 1,5% 9,7% -6,7% Kriptovaluták Bitcoin 27 948 0,0% 1,6% 7,9% 68,3% 43,1% 324,2% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,64 -3,3% -1,0% 8,9% 21,0% 19,4% 44,6% 10 éves német állampapírhozam 2,73 -4,3% -5,3% 6,1% 6,6% 24,3% 406,7% 10 éves magyar állampapírhozam 7,82 0,5% 4,5% 11,2% -15,5% -22,1% 99,5% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép forrása: undefined undefined via Getty Images