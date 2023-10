A banki jelentések után felpattantak az amerikai tőzsdék

Az OTP minden piacán domináns, de legalább két számjegyű piaci részesedést céloz meg, ahol ez nincs meg, és organikusan nehezen elérhető, ott felvásárolnak, ahol az sem megy, onnan kivonulnak. Utóbbi forgatókönyv működött Szlovákiában, és így lesz ez Romániában is. Most úgy tűnik hogy ott hamarosan meglesz a vevő, a román leánybank eladásából komoly összeg érkezhet az anyabankhoz.Többek között a hazai részvénypiaccal és az OTP részvényeivel is foglalkozunk a Portfolio Signature Online Klubján.