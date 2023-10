Óvatos mozgások a tőzsdéken

Portfolio 2023. október 16. 09:23

Gyengén teljesítettek ma reggel az ázsiai tőzsdék, miután továbbra is az izraeli eseményekre figyelnek a befektetők, legnagyobb mértékben a japán Nikkei esett. Ezt követeőn azonban kisebb pluszban nyitottak a vezető európai börzék a pénteki esést követően, és Amerikában is egy mérsékelt felpattanással indulhat a nap a tőzsdéken.



Gazdasági események szempontjából ugyan csendesen indul a hét, kedden azonban fontos ipari és kiskereskedelmi adatok érkeznek majd az Egyesült Államokból, emellett pedig a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon is beindul majd, az amerikai nagyvállalatok közül a Netflix és a Tesla is a szerdai piaczárást követően teszi majd közzé legfrissebb számait.