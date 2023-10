Vihar előtti csend a tőzsdéken

Portfolio 2023. október 17. 09:19

Pozitív felütéssel indult a hét a részvénypiacokon, tegnap világszerte emelkedtek a tőzsdék, majd ma az ázsiai piacokon is kifejezetten jó volt a hangulat. Ehhez képest Európában óvatosabb nyitást láttunk, egyelőre csak iránykeresés látszik. Hazai szempontból lényeges, hogy ma zajlik a Budapest Economic Forum, amelyen neves hazai és külföldi előadók beszélnek majd a gazdasági kilátásokról. Ezen kívül ma lesz még az európai pénzügyminiszterek ülése, valamint kiskereskedelmi és ipari statisztikák érkeznek az Egyesült Államokból. Végül pedig a vállalati gyorsjelentésekre is érdemes lesz figyelni, hiszen a számos nagy cég, köztük a Johnson & Johnson, a Bank of America, és a Goldman Sachs is beszámol a legfrissebb számairól.