Zuhan a Tesla, szárnyal a Netflix - Csak úgy kapkodjuk a fejünket a tőzsdéken!

Ha nagy az esés a tőzsdéken, akkor a politikusok és a jegybankárok amiatt aggódnak, hogy a gazdaságra is átterjednek a negatív hatások. Az elmúlt években több alkalommal is állami pénzzel nyúltak bele a piacok működésébe, így volt ez Kínában is, ahol most újra megpróbálkozhatnak a 2015-öshöz hasonló nagy mentéssel. Mutatjuk, akkor mennyire működött.