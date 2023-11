Bajba kerülhetnek a világ urai az izraeli háború miatt? - Itt van, hogy ki szenved a leginkább

A világ legnagyobb vállalatai közül vannak, akik már érzik üzletmenetükön az izraeli háború hatásait, a konfliktus ugyanis a turizmustól kezdve a hirdetési költéseken át az ellátási láncokig több csatornán keresztül hat a globális cégekre. Bemutatjuk, hogy mely szektorok a leginkább érintettek, és hogy hogyan reagáltak eddig a vállalatok a helyzetre.Hasonló témákról, többek között a magyar és külföldi részvényekről a Portfolio Investment Day 2023 befektetői eseményen is szó lesz.

Portfolio Investment Day 2023 Kíváncsi vagy, mibe fektetnek a profik, szeretnél gyakorlati tippeket kapni a vagyonépítésről a legsikeresebb magyaroktól? Akkor gyere el te is a Portfolio november 8-ai Portfolio Investment Day exkluzív befektetői rendezvényére!

Az izraeli háború a régióban jelen lévő nyugati cégekre is hatással van, az októberi, meglepetésszerű támadást követően több globális nagyvállalat átmenetileg felfüggesztette egyes operációit az országban és home office-ba küldte a dolgozóit.

Vannak, akik már arról számoltak be, hogy a negyedik negyedéves eredményeikben érezhető hatása lesz a háború kirobbanásának.

Az utazási szektor

A légiközlekedési szektor az elsők között lépett, számos légitársaság felfüggesztette a Tel-Avivba közlekedő járatait. A forgalomkiesés, és a légiközlekedési hálózat akadozása mellett az olajár alakulásával kapcsolatos bizonytalanság is negatívan hat a szektorra a háború kitörését követően.

A United Airlines már profit warningot is közzétett, közölte, hogy a negyedik negyedéves eredményei attól függenek, hogy milyen hosszan lesznek felfüggesztve az izraeli járatai és hozzátette, hogy a reptéri kerozinárak 25 százalékkal emelkedtek a nyár eleje óta, ami rontja a marzsokat. A menedzsment ezzel együtt módosította az egy részvényre jutó eredményre vonatkozó várakozásait, az elemzői konszenzusnál alacsonyabb szintre: 1,5-1,8 dollár közötti EPS-t érhet el az október-decemberi időszakban, miközben az elemzői várakozás 2,06 dollár. A teljes évre vonatkozó profitprognózisait is csökkentette a vállalat. A háború negatív hatásai mellett az amerikai légitársaságra a megugró munkaerőköltségek, a repülőgépek gyártásának késlekedései és a légiforgalmi irányításban jelentkező kapacitáshiányok is kedvezőtlenül hatottak a cégnél.

A légitársaságok mellett a repülőgépgyártókat is megszenvedik a háborút, a Boeing közölte, hogy amellett, hogy a légitársaságokon keresztül közvetetetten érinti, a beszállítói láncokra is kockázatot jelent – írja a CNBC.

Az utazások elmaradását a hajózási cégek is megszenvedik, a Royal Caribbean eredetileg kapacitásainak mintegy 1,5 százalékát allokálta a negyedik negyedévre Izraelre, amin változtatnia kellett, emellett egyik óceánjáróját felajánlotta az amerikai kormánynak, hogy segítse az Izraelben maradt amerikaiak evakuálását. Az útvonalváltozás és a hajó használatának átengedése részvényenként 5 centes negatív eredményhatást jelent a Royal Caribbeannál, az idei évre 6,58-6,63 dollár közötti EPS-t vár a vezetőség. A szektor szereplői közül a Carnival és a Norwegian Cruise Line Holdings is módosította útvonalait Izraelnél.

A hotelek közül az Intercontinental Hotels közölte, hogy növelte a biztonsági készültséget a hotelei körül és folyamatosan monitorozza a helyzetet. Tel-Avivban több hotel, például a Hotel Indigo és a Six Senses Shaharut is bezárt átmenetileg, de Izrael többi részén nem érinti a működését.

A techcégek

Az utazási szektor mellett a technológiai vállalatoknál is jelentős hatással lehet az izraeli háború, mivel a munkaerőt, a hirdetési költést és a beszállítói láncokat is érinti.

Izraelben mintegy 6000 aktív technológiai startup működik és legnagyobb amerikai vállalatok, köztük az Intel, a Microsoft, a Google, az Apple, a Meta, az IBM és a Cisco is jelentős kutatás-fejlesztési tevékenységgel rendelkeznek az országban, komoly beruházásokkal.

Az IBM közölte, hogy egy alkalmazottja és egy nyugdíjas dolgozója életét vesztette a Hamasz támadásaiban, és a ServiceNow szoftvercég is elvesztette egy dolgozóját a tragikus zenei fesztiválon. Az amerikai kiberbiztonsági cég, az Armis pedig, amely erős jelenléttel működik Izraelben, közölte, hogy alkalmazottai közel 5 százalékát behívták a tartalékosok közül hadiszolgálatra.

A Snap legutóbbi gyorsjelentésében arról számolt be, hogy több márka leállította a hirdetéseket a háború kitörésekor, ami a folyó negyedév bevételein már érződik. Azóta jellemzően újraindították őket és nem is mindenki lépett, de a vállalat hozzátette, hogy a háború bizonytalan kimenetele kockázatokat rejt.

A Meta pénzügyi igazgatója szintén arról számolt be, hogy visszafogottabb költekezést tapasztaltak a hirdetőknél, megközelítőleg a háború elindulásával egyidőben. Hozzátette, hogy a háborús konfliktusok idején ez jellemző, tavaly is hasonlót tapasztaltak az orosz-ukrán háború kitörésekor. Nagyobb volatilitásra és bizonytalanságra számítanak.

Elemzők szerint komoly problémát jelentene a technológia szektornak, ha a régióban eszkalálódna a háború, az amerikai vállalatok, különösen a felhőszolgáltatók ugyanis jelentős beruházásokat eszközöltek a Közel-Keleten, például Egyiptomban, Szaúd-Arábiában, vagy az Egyesült Arab Emírségekben. Az Amazon cloud szolgáltatása, az Amazon Web Services tavaly elindította a régiós leányvállalatát, amely a következő 15 évben 5 milliárd dollárt fektetne a térségbe, a Google pedig májusban indította el Katarban a sajátját. Az Nvidia egy AI-konferenciát szervezett Tel-Avivba, amit lemondott. A háborús helyzet mellett a potenciális amerikai szankciók is kockázatot jelenthetnek, amelyek elvághatják a régiót az amerikai technológiától úgy, ahogy az Kína esetén történt.

A Constellation Research elemzője szerint a vállalatok beruházási igazgatói valószínűleg felkészültek az ilyen konfliktusok rövid távú következményeinek kezelésére, de ha az egész régió érintett lesz a konfliktusban, az más tészta. Rengeteg a befektetés jelenleg a régióban, sok projektet kisiklatna az eszkaláció – írja a Techtarget.

Jelentős zavarok lehetnek az ellátási láncokban, személyzeti problémák merülhetnek fel, ugyanis ha besorozzák a dolgozókat, vagy óvóhelyeken kell rejtőzködniük, akkor nem tudják ellátni feladataikat. Ez felmerült az orosz-ukrán háború kitörésekor is, ugyanis számos cégnek voltak call centerei és IT-központjai Ukrajnában.

Emellett a sűrűsödő kibertámadások is fokozott kockázatot jelentenek a régióban működő cégekre.

Bankok, gyógyszercégek és a többiek

Ami a bankszektort illeti, a nagy amerikai bankok home office-ba küldték izraeli dolgozóikat, ami több mint 200 főt érint. A JP Morgan, a Goldman Sachs, a Morgan Stanley is home office-t rendelt el, a Citigroup, amely a külföldi pénzügyi vállalatok közül a legnagyobb jelenléttel rendelkezik Izraelben, rugalmasságot ajánlott fel a dolgozóinak, otthonról vagy az irodából is dolgozhatnak. A Bank of America bezárta irodáját Tel-Avivban, a UBS pedig arra kérte dolgozóit, hogy állítsák le az üzleti utakat a régióban.

A logisztikai vállalatok közül az indiai milliárdos, Gautam Adani kikötőüzemeltetője közölte, hogy nyitva tartja a kikötőit, de figyelemmel követi a helyzetet és készül vészhelyzeti tervvel. A FedEx visszaállította a szolgáltatásait Izraelben, a UPS viszont leállította izraeli járatait és közölte, hogy kiesések várhatók a szolgáltatásban, de dolgozik azon, hogy az Izraelben rekedt csomagokat a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban eljuttassa a célállomásokra.

A ruházati láncok üzleteket zártak be, a H&M helyi franchise-partnere átmenetileg bezárta az összes izraeli üzletét, akárcsak az Inditex, amely 84 üzletet működtet Izraelben. A sportruhagyártók közül a Decathlon késésre figyelmeztetett a szállításokban, a Puma-üzletek pedig szintén bezártak, de az online rendelések egyes izraeli városokban elérhetők.

A gyógyszergyártók közül a Teva jelentős kitettséggel rendelkezik Izraelben, gyártásának mintegy 8 százaléka keletkezik az országban, globális értékesítéseinek viszont csak a 2 százaléka. A világ legnagyobb generikus gyógyszergyártójának számító vállalat közlése szerint eddig a gyártást nem érintette a kirobbant háború, de vannak készenléti tervei a kulcsfontosságú termékek gyártási helyszínére vonatkozóan. Eddig sem pénzügyi, sem működési hatásokról nem számolt be a vállalat. A Bristol-Myers Squibb és az Eli Lilly azt közölte, hogy fenntartják a gyógyszerellátást a régióban – írja a Reuters.

Ami a többi szektort illeti, az orvosi eszközöket gyártó cég, az Align Technology az ellátási lánc problémáira figyelmeztette a befektetőket, az Aon és a West Pharmaceutical pedig közölte, hogy támogatja a régióban élő dolgozóit és azok családjait. A védelmi cégek szintén szoros figyelemmel követik a fejleményeket, a General Dynamics lövedékgyártó már az ukrán háború kapcsán felpörgette a gyártást és most azon dolgozik, hogy a jelenlegi 14 ezerről havi 100 ezerre növelje a termelést. A Chevron olajcéget pedig az izraeli energiaügyi minisztérium arra utasította, hogy zárja le az ország északi partjainál lévő földgázmezőt.

A cikkben szereplő képek illusztrációk, forrásuk: Getty Images, Shutterstock

Címlapkép forrása: Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images