Ismét lefelé vették az irányt a tőzsdék

Egészen múlt szerdáig a vártnál erősebb gazdaságot mutató adatok izzasztották meg a befektetőket az USA-ban, a piaci aggodalom pedig nyomást helyezett a részvényekre, megakadályozta a forint erősödését is. Jerome Powell múlt heti szavai viszont mindent megváltoztattak, azóta teljesen más szemüvegen keresztül kell nézni az amerikai gazdaságot. Máshogy nézik a befektetők, ez látszik az árazásokon idehaza is: a forint 3 havi csúcsra erősödött. Ehhez mindössze egy mondatra volt szükség Powelltől: a jegybankelnök azt állította, hogy az amerikai gazdaság valójában nem erős, hanem gyenge. Ez nem a valóság átrajzolása: olyan közgazdasági érvelés áll mögötte, aminek súlyáról az általa kiváltott piacmozgás is sokat elárul. De hogy igaza van-e a jegybankelnök, az egyáltalán nem biztos. Csak ezért tehát még ne rohanjunk a virtuális brókerünkhöz részvényeket vásárolni.