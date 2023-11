Ítéletet mondott a Masterplastról Scope Ratings

Leminősítette a Scope a Masterplastot

A Scope Ratings elvégezte a Masterplast Növekedési Kötvényprogramban kibocsátott vállalati kötvényének időszakos felülvizsgálatát.

A Scope leminősítette a vállalatot, a Masterplast kibocsátói besorolását BB-/Negative-ról B+-ra változtatta, a fedezet nélküli kötvény minősítését pedig BB- -ról B+ besorolásra változtatta meg.

A leminősítés mögött a Scope indoklása szerint az áll, hogy a vártnál gyengébb EBITDA és a kedvezőtlen makrogazdasági környezet miatt romlottak a hitelmutatók, valamint potenciális likviditási aggodalmakat említ a közlemény.

Legutóbb júniusban volt felülvizsgálat, akkor a vállalat besorolását változatlanul hagyta a Scope Ratings, BB- kategóriában, a kilátásokat viszont stabilról negatívra változtatta.

Mit mond a hitelminősítő?

A leminősítést az európai építőipar további lassulásának, valamint a cég jelentős beruházási programjának a jövedelmezőségre és a hitelmutatókra gyakorolt kedvezőtlen hatása indokolja. Az értékesítés két piac kivételével a vállalat összes piacán csökkent, ami az iparág ciklikus jellegét tükrözi. A Masterplast az elmúlt négy negyedévben veszteségeket könyvelt el, miután a szárnyaló infláció és a kamatkörnyezet rontja a működési teljesítményt. A leminősítés mellett további felülvizsgálat alatt van a státusz, ami rávilágít a vállalat 2024-ben felmerülő likviditási helyzetének bizonytalanságára. A jelenlegi minősítési szint feltételezi az összes banki hitelkeret sikeres meghosszabbítását – áll a Scope közleményében.

A likviditás 2023 hátralévő részében megfelelő, azonban 2024-ben 22,3 millió euró rövid lejáratú banki adóssága van a vállalatnak, emellett további 7,5 millió euró kötvénytörlesztés esedékes 2024 decemberében. Míg a kötvénytörlesztéseket valószínűleg a mérlegben szereplő készpénzből fogja visszafizetni, a Masterplast arra támaszkodik, hogy a rövid lejáratú bankadósságát minden évben képes lesz meghosszabbítani. A Scope rávilágít az ilyen magas rövid lejáratú adóssággal járó jelentős kockázatokra, mivel a makrokörnyezet további romlása akadályozhatja a vállalat képességét adósságának refinanszírozására, vagy csak magasabb kamatlábak mellett teheti elérhetővé adósságát, ami további terhet ró a pénzügyi helyzetre – véli az elemző.

Az év elején a Masterplast megkezdte a 2022 vége óta tartó piaci visszaesés kezelését azzal, hogy a 2022-es és 2023-as osztalékfizetést felfüggesztette, a működési költségeket csökkentette (a létszámot több mint 300 fővel, 1170 főre), és optimalizálta a termelési kapacitást és a készletszinteket. Ez várhatóan 2024-ben az üzleti tevékenység stabilizálódásához vezet, és lehetővé teszi a vállalat számára, hogy átvészelje a kedvezőtlen piaci feltételeket, mivel a bevételek 2024-ben várhatóan szinten maradnak. A költségmegtakarítási intézkedéseknek köszönhetően a jövedelmezőségi mutatók is javulnak – prognosztizálja a Scope elemzője.

A földrajzi diverzifikáció továbbra is korlátozott a Masterplastnál. A bevételek többsége Európából származik, különös tekintettel Közép- és Kelet-Európára. A magyar lakásfelújítási támogatás is megszűnt 2022 végén, és az új programra vonatkozó terveket még nem jelentettek be. Az európai építőipar lassulása miatt a Masterplast a következő néhány negyedévben nem fog teljes kapacitással működni. A középtávú nyereségesség a magyar építőipar fellendülésétől is függ, ami maga is az uniós források felszabadulásán múlik, különösen a felújítási ágazat számára. Azt azonban, hogy az uniós források mikor érkeznek meg, nem lehet tudni, és az is időbe telik, míg hatásukat kifejtik a gazdaságra.

A Masterplast pénzügyi kockázati profilja korábban nagyon erős adósságvédelemmel rendelkezett, a Scope által számolt korrigált EBITDA kamatfedezet az elmúlt években jóval több mint 10-szeres volt. A Scope azonban arra számít, hogy a gyengébb makrokörnyezet miatt az árbevétel 25%-kal 152 millió euróra csökken 2023. év végére (a 2022. év végi 202 millió euróról). Ennek következtében a Scope korrigált EBITDA értéke a 2022. évi pozitív 20,6 millió euróról 2023-ra várhatóan 3,3 millió euróra csökken. Így a negatív jövedelmezőség 2023. év végéig negatív kiigazított EBITDA kamatfedezetet is eredményez. A Scope azonban arra számít, hogy a kamatfedezet 2024-re 5,3-szorosra javul, köszönhetően a 2023-ban bevezetett költségmegtakarításoknak és egy új olaszországi gyártóüzem várható befejezésének, amely lehetővé teszi a Masterplast számára, hogy szélesebb piacot szolgáljon ki. Ez a piaci feltételek normalizálódása után hozzájárulhat a bevételek növeléséhez. A Masterplast tőkeáttétele, amelyet a Scope korrigált adósság/EBITDA mutatóval mérnek, historikusan 2,5-3,5 körül volt, beleértve a 2022. év végi 3,1-szeres értéket is. Ez a mutató 2023 év végére várhatóan gyengülni fog, 2024-ben 7,2-szeres, 2025-ben pedig 5,3-szörös értéket érhet el (mindkét évben a készpénzes nettósítás nélkül).

A korrigált EBITDA várhatóan 2024-ben helyreáll, de az építőipari kereslet visszaesése miatt jóval alacsonyabb lesz az eredetileg prognosztizáltnál. Következésképpen a Scope által számolt kiigazított szabad működési cash flow várhatóan csak 2025 elejétől fordul pozitívba, amint a nagy beruházásokkal teli évek véget érnek. A vállalat ekkor kezdhet el profitálni a kereslet hatalmas növekedéséből: az EU 2030-ra kitűzött energiahatékonysági céljai miatt valószínűleg számos felújítási támogatási program indul majd Európa-szerte, ahogyan azt Olaszországban és Szerbiában már láthattuk – olvasható a Scope elemzésében.

Címlapkép forrása: Portfolio