Örülnek a befektetők, egyre jobb a hangulat

A Waberer's meghirdette friss stratégiáját, amelyben a menedzsment a bevétel és a profit jelentős növekedésével számol, és régiós vezető szerep elérését tűzi ki célként. A vállalat emellett tőkepiaci jelenlétét is növelné, és hamarosan egy tőkepiaci stratégiát is be fog mutatni. A vállalati stratégia egyes elemeiről, az országba betelepülő gyártókapacitások nyújtotta lehetőségekről, a jövőbeli tervekről, és többek között az iparági trendekről kérdeztük Barna Zsoltot, a Waberer's elnök-vezérigazgatóját.