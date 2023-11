Ismét emelkednek a tőzsdék Amerikában

Zuhannak a koronavírus-vakcinák értékesítései világszerte, a legújabb Pfizer-vakcina és Moderna-vakcina sem kelendő már, az oltakozási hajlandóság mélyponton van. Ez rossz hír a vakcinagyártók befektetőinek, a bevételekkel együtt ugyanis a részvényárfolyamok is esnek, a Pfizer papírjai például már a koronavírus-járvány előtti szinten állnak. De a folyamatnak lehet pozitív hozadéka, az erőforrások ugyanis az új fejlesztések felé fordulhatnak, az mRNS-technológiával pedig a Covid-vakcina csak az első lehetett a sorban. Ígéretes rák elleni vakcinák, génterápia, és elhízás elleni gyógyszerek sorakoznak a legújabb gyógyszeripari innovációk között, amit a tőzsdei befektetőknek is érdemes lehet figyelemmel követni - írja a The Wall Street Journal.