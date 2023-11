Itt a Fed jegyzőkönyve, nem hatotta meg a tőzsdéket

Portfolio 2023. november 21. 20:46

A tegnapi pozitív tengerentúli hangulat ellenére ma az ázsiai piacokon már bizonytalan mozgások voltak jellemzők, mérsékelt elmozdulásokat mutattak a vezető indexek. Hasonló látszott Európában is, délelőtt elkezdtek lefordulni a vezető indexek, és a napot kis esésekkel zárták. Ezzel párhuzamosan az amerikai tőzsdék is esnek a keddi kereskedésben, bár mérsékeltek az elmozdulások. Ez nem változott a Fed jegyzőkönyvét követően sem, de zárás után is lesznek még izgalmak, érkezik ugyanis az AI-őrület zászlóshajójának számító Nvidia gyorsjelentése.