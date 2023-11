Pörögnek az események, felfelé vették az irányt a tőzsdék

Vegyes mozgásokat láttunk a hét elején a tőzsdéken, tegnap a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve végül nem hozott nagy mozgásokat a piacon, hiszen a döntéshozók továbbra is azon az állásponton vannak, hogy a kamatszintet tartósan magasan kell tartani, amíg az infláció a célszintre csökken. Mivel ez nem jelentett meglepetést, így az amerikai tőzsdéken kitartott a mérsékelt esés, amelyet részben a kisker cégek gyenge gyorsjelentései váltottak ki. Ezt követően jelentett az Nvidia, amely ugyan megverte a várakozásokat, a részvényt mégis megütötték, mivel a cég figyelmeztetett, hogy a Kínára vonatkozó amerikai exportkorlátozások negatívan fogják érinteni bevételeit. Ami pedig a tőzsdei mozgásokat illeti, Ázsiában ma reggel is vegyes mozgásokat láttunk, viszont az európai tőzsdéken emelkedéssel indult a nap. Eközben a kriptopiac is visszapattant a tegnapi esésből, miután tegnap lemondott a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének számító Binance vezére.