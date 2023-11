Rettegsz a repüléstől? – Nincsenek jó híreink, a helyzet már csak rosszabb lesz

Nincsenek jó híreink a repüléstől rettegőknek, a klímaváltozás miatt ugyanis egyre gyakoribbak és intenzívebbek lehetnek a légörvények, különösen a veszélyesebb fajták, amelyek tiszta égbolton, látszólag kiváltó ok nélkül keletkeznek. A repülés továbbra is a legbiztonságosabb közlekedési mód, de időről időre érkeznek hírek arról, hogy többen megsérültek egy-egy járaton, váratlan turbulencia következtében. Körbejártuk, hogy mi okozza a légörvények megjelenését, hogy miért fordul elő egyre több, és hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy utasként megelőzzük a sérüléseket a fedélzeten.

A turbulencia lényegében instabil levegő, amely kiszámíthatatlanul mozog. Több kiváltó oka lehet, hegyvidéki területek felett például gyakori, mivel a hegyek eltérítik a légáramlásokat. Amikor a légáramlás hegyvidéki terep fölé kényszerül, hullámokat okoz a légkörben, amik megtörhetnek és kaotikussá válhatnak. Minden olyan repülési útvonal, amely hegyvidéki terület felett vagy tengerpart mentén halad, ahol a hőmérséklet váratlanul változhat, hajlamos a turbulenciára. A másik jellemző eset, amikor viharok, rossz időjárási körülmények váltják ki a turbulenciát, amit a felszálló meleg levegő okoz. Ezenkívül a repülőgépek szárnyai is tudnak turbulenciát okozni, ami leginkább az egymás mögött haladó repülőgépeknél jelentkezik. A legveszélyesebb típus azonban nem ezek közül kerül ki, hanem az úgynevezett tisztaégbolt-turbulencia (clear air turbulence, CAT), amely szinte láthatatlan, hiszen nem a hegyvidék, nem az időjárási körülmények és nem egy másik repülő okozza.

Ez a típusú váratlan légörvény egyre gyakrabban fordul elő, és a Business Insider által megkérdezett meteorológusok szerint a szélnyírás a bűnös, amikor két egymás melletti légtömeg különböző sebességgel mozog. Ha a sebességkülönbség elég nagy, a légkör nem tudja kezelni a terhelést, és turbulens mintázatokat hoz létre, mint a vízben az örvények.

Nagy aggodalomra nincs ok, a turbulencia jellemzően ritkán előforduló jelenség, repülési magasságon mindössze az atomszféra 3 százalékában fordul elő enyhe turbulencia, 1 százalékában pedig közepes erősségű. A súlyos turbulenciák aránya pedig mindössze néhány tized százalékra tehető – írja az NPR. De a számuk egyre növekszik. A műholdas megyfigyelések alapján 1977 óta az ilyen előre nem látható turbulenciák száma 15 százalékkal megugrott. A becslések szerint 2050-re a pilóták világszerte legalább kétszer annyi súlyos légörvényre számíthatnak, mint jelenleg.

A tudósok szerint a turbulenciák növekvő száma mögött a klímaváltozás áll.

2017-ben kutatók éghajlatimodell-szimulációkat vetettek be a jövőbeli turbulenciák előrejelzésére, és megállapították, hogy az északi féltekén a következő három–hat évtizedben megháromszorozódhat a váratlan turbulenciák száma. A The Weather Company légi közlekedési előrejelzésekért felelős vezetője szerint a légáramlatok megváltoztak a 20-30 évvel ezelőtti helyzethez képest, instabillá váltak. Ahogy az üvegházhatású gázok, például a szén-dioxid kibocsátása emelkedik, úgy növekszik a globális hőmérséklet is, ami több szélnyírást eredményez. Az üvegházhatású gázok szétterjednek a légkörben, az atmoszféra felsőbb szintjein kiszámíthatatlanul alakulnak ki a meleg és hideg levegőfoltok. A globális felmelegedés megváltoztatja a légkör felső részének hőmérsékletét, ami instabilitást okoz a levegőáramlatokban is. Ráadásul repülési magasságon a trópusok gyorsabban melegszenek, mint a sarkok, ami erősebb észak−déli hőmérséklet-különbségeket eredményez, erősebb szélnyírást okozva – magyarázta egy légkörtudományi professzor az APNewsnak. Mindemellett az üvegházhatású gázok által okozott hőmérséklet-emelkedés szélsőségesebb időjárást is eredményez, ami tovább zavarja a légáramlatokat.

Nem véletlenül kérik a pilóták a repülőgépeken, hogy ha nem ég is az övek bekapcsolására figyelmeztető jelzés, érdemes az egész út alatt bekapcsolva tartani az öveket, a repülések ugyanis egyre döcögősebbek lehetnek a hirtelen kialakuló turbulenciák miatt. Az utóbbi években megszaporodtak azok az esetek, amikor turbulencia miatt sérültek meg utasok a fedélzeten. Íme néhány példa a közelmúltból:

Augusztusban a gépen tartózkodó 175 főből 11 került kórházba a Delta Air Lines Milánóból Atlantába közlekedő járatán. Az Airbus A350-es repülőgépen az utasok és a személyzet tagjai közül is megsérültek a hirtelen fellépő légörvények során.

Júliusban két utas és a személyzet két tagja sérült meg az Allegiant Észak-Karolinából Floridába tartó járatán, a turbulenciák annyira erősek voltak, hogy felrepültek a kávéspoharak, és az utasok felemelkedtek a helyükről. A négy sérült mellett további hat főt kellett megvizsgálniuk az orvosoknak a 179 utas közül.

Márciusban a Lufthansa Austinból Frankfurtba tartó járatának meg kellett szakítania az útját Washingtonban, hogy hét embert kórházba szállítsanak, miután egy hirtelen fellépő turbulenciában megsérültek. A járat váratlanul 1000 lábat zuhant, és mindez étkezés közben következett be, amikor a személyzet és az utasok az utastérben mozogtak.

Egy a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) által készített jelentés szerint 2009 és 2018 között a kereskedelmi légitársaságok legalább kilenc üléssel rendelkező járatain bekövetkezett sérülések 37,6 százaléka a turbulencia miatt történt. Összesen 111 ilyen esetről tudnak, amiből egy volt súlyos. Hozzáteszik, hogy a sérültek közül senkinek sem volt bekapcsolva az öve, és többen nem tartózkodtak a helyükön.

Az amerikai Szövetségi Repülési Hivatal adatai szerint 2009 és 2021 között összesen 146 sérülést okozott a repülés közbeni turbulencia, és a leggyakrabban a személyzet tagjai sérülnek meg, a sérültek közel 80 százaléka a személyzethez tartozik.

A turbulencia olyan erős lehet, hogy az utasokat az utastér falának taszíthatja, és az étel- és italkocsik váratlanul legurulhatnak a folyosókon, az utasok könyökébe, lábába és kezébe csapódva. A leggyakoribbak a hirtelen mozdulatból, esetleg esésből adódó térd- és bokasérülések. Az esések mellett abból fakadhatnak sérülések, ha a csomagtartóból kiesik valami, vagy az étkezőkocsinak ütközik valaki, de a gép rángatózása nyaksérüléseket is okozhat, és beüthetik a fejüket az utasok az ablakba vagy az üléstámlába.

A személyi sérülések mellett pedig a repülőgépekben is kárt tehet a turbulencia. Bár nem sok olyan esetről tudunk, hogy maga a turbulencia balesetet okozott volna, de költséges javításokhoz vezethet. Általában az utastér berendezéseiben, például az ülésekben és a fej feletti tárolókban keletkezik kár, amikor a csomagok kiesnek, vagy az emberek nekik esnek. A turbulenciával kapcsolatos károk, késések és sérülések évente akár 500 millió dollárba is kerülhetnek a légitársaságoknak a becslések szerint.

A repülés során megsérülő utasoknak több lehetőségük van a kártérítésre, perelhetik a légitársaságot, a repülőgép gyártóját, vagy meghibásodás esetén akár az alkatrész gyártóját. De jobb elkerülni a bajt, ennek érdekében pedig az amerikai hatóságok ajánlásokat fogalmaztak meg. A turbulenciák okozta sérülések elkerülésére javasolják a hatékonyabb információmegosztást a pilóták, légitársaságok és légi forgalmi irányítók között. A meteorológusok azt ajánlják, hogy ha a pilóták mérsékelt turbulenciát tapasztalnak, elkerülhetik azt, ha magasabbra repülnek, a súlyos turbulenciát pedig mindenképpen érdemes kikerülni. A legjobb, amit az utasok tehetnek a sérülések megelőzése érdekében, az az, hogy ülve maradnak, és becsatolják a biztonsági öveiket. Azoknak, akik tartanak a repülés alatti turbulenciától, érdemes a szárny mellé helyet foglalni, mert ott kevésbé érződik a turbulencia. Az őszi és tavaszi időjárási viszonyok jellemzően stabilabbak, így a repülési körülmények általában nyugodtabbak, de a jövőben a légnyomás változásával ezek az évszakok is egyre kiszámíthatatlanabbá válhatnak. Az utasoknak nagyobb esélyük van elkerülni a légörvényekkel tarkított repülést, ha nagyon korán reggel vagy késő este repülnek, a turbulencia általában ezekben az időszakokban a legalacsonyabb.

A légitársaságok csökkenthetik a légörvények esélyét, ha teljesen elkerülik a Föld négy fő légáramlatát. Az útvonalak azonban nem véletlenül esnek ide, a kereskedelmi légitársaságok általában ezekre az erős szélfolyosókra támaszkodnak, mivel lendületet adnak a gépeknek, mintha egy mozgójárdán sétálnának, így csökkentve a repülési időt és az üzemanyag-felhasználást – írja a Business Insider. A légkör változásai miatt ezek a folyosók egyre rázósabbak lesznek. Elkerülve őket a repülések zökkenőmentesebbé válhatnak, de repülési szakértők szerint ez nem jó megoldás, az áramlatok segítsége nélkül a járatok hosszabbak lennének, és több üzemanyagot igényelnének, ami drágábbá és környezetkárosítóbbá tenné őket.

A technológia és az előrejelző képesség fejlődése segíthet abban, hogy megússzák a gépek a súlyos turbulenciákat. A gépi tanuló algoritmusok használhatók arra, hogy a szakértők összefüggéseket találjanak az időjárási körülmények és a turbulenciák között. Ezek az algoritmusok az egyre több adat gyűjtésével egyre jobbá válnak, és a legfrissebb előrejelzési modellek felhasználásával le lehet futtatni őket a turbulenciaveszélyes területek pontos meghatározására.

A repülőgépgyártók is tehetnek az ügy érdekében, visszaülhetnek a tervezőasztalhoz, hogy olyan repülőgépeket tervezzenek, amelyek jobban alkalmazkodnak a légörvényekhez. Már vannak folyamatban ilyen projektek, a svájci Neural Concept vállalat, amely mesterséges intelligencia által generált szimulációkkal segíti az ipari vállalatokat mérnöki munkájuk fejlesztésében, jelenleg az Airbus repülőgépgyártóval dolgozik együtt a repülőgépek tervezésének javításán. A projekt egyelőre korai stádiumban van, így még évekbe telhet, mire a munka eredményeit a kereskedelmi repülőgépeken láthatjuk – írja a Business Insider.

