Romlik a hangulat, de még rekorder az amerikai november a tőzsdéken

Eséssel indult a hét az ázsiai tőzsdéken, a kínai piacokat részben az ingatlanrészvények húzták magukkal, míg Európában szintén gyengélkedtek a tőzsdék, itt az energiaipari részvények esése hatott negatívan. A magyar tőzsde is lefordult hétfőn, az MBH Jelzálogban ma ismét jelentősen emelkedett , míg a Waberer's hétvégi bejelentése után megugrott a logisztikai cég árfolyama, délután pedig váratlanul az Enefi részvényeiben alakult ki nagy pörgés . Makroadatok szempontjából inkább a hét második fele lesz izgalmas, ekkor az USA-ból és a több európai országból is érkeznek inflációs statisztikák, de itthon és külföldön is érkeznek gazdasági menedzserindexek.