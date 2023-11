Szünet jöhet a tőzsdei raliban

Portfolio 2023. november 27. 09:22

Eséssel indult a hét az ázsiai tőzsdéken, a kínai piacokat részben az ingatlanrészvények húzták magukkal, míg a határidős indexek állása alapján Európában is kisebb eséssel indulhat a nap. Makroadatok szempontjából inkább a hét második fele lesz izgalmas, ekkor az USA-ból és a több európai országból is érkeznek inflációs statisztikák, de itthon és külföldön is érkeznek gazdasági menedzserindexek.