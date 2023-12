Bizonytalanság a tőzsdéken az amerikai munkaerőpiaci adat után

Továbbra is pozitív hangulatban telik a kereskedés az európai tőzsdéken, a magyar piac is mérsékeltnek mondható, 0,3 százalékos pluszban van. Csúcsdöntés ugyan nem történt de mind a DAX, mind pedig a BUX csupán néhány pontra van attól, hogy új rekordot állítson be.