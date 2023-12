Valósággal széttépik az OTP-t!

Portfolio 2023. december 14. 09:49

Tovább fűtötte szerda este a tőzsdei ralit a Fed azzal, hogy várakozásaik szerint mintegy 75 bázispontos kamatcsökkentést hajthatnak végre a jövő év végéig. Ezt követően szerdán új történelmi csúcson zárt a Dow Jones, de a kedvező hangulat átragadt a nemzetközi piacokra is, ugyanis az európai tőzsdék is határozott emelkedésben vannak.



A BUX ma reggel ismét új történelmi csúcson van, elsősorban az OTP remek teljesítményének köszönhetően: a tovább javuló nemzetközi hangulat mellett a hazai piacra kedvező hatással van az is, hogy az Európai Bizottság mintegy 10 milliárd eurónyi forrást szabadít fel Magyarország számára.



Ami a gazdasági eseményeket illeti, ma folytatódik sor az Európai Központi Bank és a Bank of England kamatdöntésével. De ismertetik a novemberi bolti statisztikákat is az USA-ból.