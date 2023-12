Döntött az MNB - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Portfolio 2023. december 19. 14:10

A délutáni órákban továbbra is az iránykeresés jellemzi a kereskedést az európai piacokon, míg Amerikában mérsékelt pluszban nyithatnak a tőzsdék.



Idehaza ezúttal is minden szem az MNB-re szegeződik: a várakozásoknak megfelelően újabb 75 bázisponttal vágta a kamatot a jegybank, de hamarosan Virág Barnabás, az MNB alelnöke is megszólal.