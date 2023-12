Végig itt voltak az orrunk előtt az év befektetései

Kinyílt a világ, a hazai befektetők is egyre inkább külföldi tőkepiaci sztorikat keresnek, pedig akadnak a magyar tőkepiacon is nagy történetek, és itt most nem a PMÁP-ra gondolunk, hanem az OTP-re, a Magyar Telekomra, a Waberer's-re vagy akár az ANY Biztonsági Nyomdára, amiknek az árfolyama nagyot ment idén.

Évek óta azt látjuk, hogy a magyar befektetők egyre inkább devizás, leginkább eurós, dolláros befektetésekben gondolkodnak, privát- és prémiumbanki szolgáltatók is az ügyfelek devizás irányba való eltolódásáról beszélnek, alapkezelők a forintos alapjaiknál is legalább fejben már eurós, dolláros hozamokat számolnak, a folyamat megállíthatatlannak tűnik, inkább csak annak dinamikájával kapcsolatban vannak eltérő várakozások. Az okok emögött sokfélék, kezdve onnan, hogy kinyílt a világ, nyilvánvalóan szélesebb termékpaletta érhető el globálisan, mint a kis helyi piacon, de a kiszámíthatatlan magyar gazdaságpolitika, a hektikusan változó forintárfolyam is a külföldi befektetések felé tereli az ügyfeleket, ráadásul egyre többen vannak közöttük olyanok, akiknek a cash-flow-ja már devizás, és egyre több csatornán keresztül kapcsolódnak a külföldhöz, legyen szó külföldi lakóhelyről, nyaralóról vagy külföldön tanuló gyerekekről.

A hazai részvénypiac egyértelműen megszenvedi ezt a folyamatot. Hol van már a 2008-as globális pénzügyi és gazdasági válság előtti aranykor, amikor az átlagos havi forgalom a BÉT-en a 700 milliárd forintot is meghaladta? Most meg jó, ha a 200 milliárd forintot eléri, és persze vannak egyedi események, mint a Covid-járvány vagy az ukrajnai háború, amik után időlegesen megugrott a forgalom, az elmúlt egy évtizedet inkább a 150-200 milliárd forintos átlagos havi forgalmak jellemezték, és egyelőre nem is látszik, hogy a forgalom mitől növekedne érdemben. Közben a forgalom koncentrációja is rendkívül magas, a forgalom felét az OTP adja, a három vezető papír, az OTP, a Mol és a Richter pedig több mint 80 százalékát. Az igazán nagy külföldi intézmények gyakorlatilag OTP-ben tudnak kereskedni, a kispapírok piaca pedig egyértelműen a hazai kisbefektetők terepe.

Tovább súlyosbította a hazai tőzsde versenypozícióját az elmúlt hónapokban a magyar állampapírok kínálata. Ha magyar befektetésekről van szó, akkor első ránézésre 2023 a PMÁP éve volt, gyakorlatilag nem volt olyan befektetésekkel kapcsolatos beszélgetés, legyen az konferencián, háttérbeszélgetésen vagy ügyféltalálkozókon, aminek ne a hazai lakossági állampapír lett volna a kiinduló pont és a végpont, mindent ehhez mértek, ezt kellett okosan, a megfelelő arányban a portfóliókba illeszteni, és ezt kellett más befektetésekkel megverni.

Szóval van bőven szembeszél a magyar részvénypiaccal szemben. Pedig 2023 valójában a magyar tőzsde nagy éve is volt!

Ha a blue chipeket nézzük, akkor a Magyar Telekom és az OTP volt a sztár, a telco cég részvényárfolyama idén közel megduplázódott, a bankpapíré pedig közel 60 százalékot emelkedett, ezeknek a hozamoknak a fényében pedig már megérte kimozdulni a lakossági állampapírok kockázatmentes öleléséből.

A Telekom árfolyamának szárnyalása részben az aktivista kisbefektetőknek köszönhető, ott indult el a vállalat a potenciálishoz közelítő osztalékfizetés irányába, de az ágazati különadók kivezetése és az inflációkövető áremelés pozitív bevétel- és eredményhatása is jól hatott, csak hab a tortán a kivezetési sztori, vagyis, hogy piaci spekulációk alapján a Deutsche Telekom ajánlatot tehet a Magyar Telekom részvényeire, és a mostaninál jóval magasabb árfolyamon kivezetheti azokat.

Az OTP-nél is sok sztori volt, ami felfelé hajtotta a részvényárfolyamot, kezdve onnan, hogy egyre nagyobb hitelállományon egyre magasabb marzsokat ér el a bankcsoport, a bevételek jóval nagyobb ütemben nőnek, mint a költségek, az újonnan megvett bankokkal komoly szinergiahatásokat aknáz ki az OTP, hogy az új akvizíciókkal együtt a külföldi leánybankok nagyra nőttek, már a profit kétharmadát adják, az orosz és az ukrán bank is nyereséges, és ha le is kellene írni őket, már nem okoznának érdemi változást a tőkehelyzetben. Idén először több mint ezermilliárd forint lehet az OTP profitja, ha ezzel számolunk P/E rátát, az OTP részvénye az idei közel 60 százalékos árfolyamszáguldással is az egyik legolcsóbb bankrészvény az egész régióban.

De nem csak a blue chipek között voltak jó sztorik idén, több mid és small cap árfolyama is nagyot emelkedett. Az Opus árfolyama több mint háromszorosára nőtt, a befektetők az uniós források érkezésének, az idei rekordbevételnek, a profit növekedésének és a tulajdonosi átrendeződésnek örültek.

Két ingatlancég, az Appeninn és a BIF árfolyama is több mint duplázott 2023-ban, előbbiben a sztori a SZIT-té alakulás volt.

A Waberer’s árfolyama közel 70 százalékot száguldott idén, ebben szerepet játszott, hogy a vállalat frissített stratégiája alapján régiós vezető szerepre tör a szegmenseiben, a cég felvásárolta az egyik vezető magyar vasúti logisztikai vállalatot, a Petrolspedet, és az év végén az is kiderült, hogy a Mol beszáll a logisztikai vállalatba.

Az év végére az ANY Biztonsági Nyomda is belehúzott, több mint 50 százalékot emelkedett az árfolyam, a ralit részben a remek idei eredmények hajtották, új csúcsra emelkedett a bevétel és a profit, nagyrészt az exportbevételeknek köszönhetően.

Az év vége felé egyre több olyan árfolyamrakétát láttunk, amihez már hírre sem volt szükség, hasonlóan az amerikai mémrészvény őrülethez, kisbefektetők pécéztek ki maguknak papírokat, és egymás után húzták fel az árfolyamukat. November sztárja, az MBH Bank és az MBH Jelzálogbank is ilyen volt, a jelzálogbank részvényárfolyama november közepén négy nap alatt három és félszeresére emelkedett, a bank árfolyama pedig hat nap alatt duplázódott meg.

És hogy mi a tanulság a 2023-as részvénypiaci árfolyammozgásokból? Egyrészt az, hogy az állampapírokon túl is volt bőven élet a hazai tőkepiacon, másrészt az, hogy nem kell mindig külföldre menni jó sztorikért, a magyar tőzsdén is bőven akadnak remek lehetőségek.

TOP10 sztori



Ahogy minden évben, a Portfolio szerkesztősége idén is összeállította az év legmeghatározóbb eseményeit, híreit. Ez a cikk is egy a 10 közül.

Címlapkép forrása: Nora Carol Photography via Getty Images