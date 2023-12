AI-forradalom robbant ki, új világ születésének küszöbén állunk

A ChatGPT új fejezetet nyitott a mesterséges intelligencia történetében, és elindította a generatív AI-robbanást. 2023-ban szinte hetente jelentették be az új AI-modelleket, magyar emberek tömegei kezdtek el társalogni a Chat GPT-vel és gyakorlatilag minden épkézláb menedzsment azon kezdett el lázasan dolgozni, az ő cégük hogyan ülhet fel az AI-vonatra, ez történik éppen Magyarországon is. A mesterséges intelligencia szabályozása közben rohamléptekben követi az eseményeket, az EU máris lépett. Mindennek tetejébe év végén jött a Sam Altman kirúgási dráma. Mutatjuk, miért volt 2023 egyik top sztorija az AI.

Minden hétre jutott egy nagy bejelentés

Egymásra licitálva próbáltak meg minden héten újabbnál újabb AI-bejelentéseket tenni a technológiai vállalatok a generatív AI különböző területein, elsősorban a nagy nyelvi modellekre koncentrálva. A sort az OpenAI-ban tekintélyes részesedéssel rendelkező Microsoft nyitotta meg, majd lóhalálában követték őt a nagy versenytársaik.

A Microsoft azután, hogy 2019 óta több mint 3 milliárd dollárt fektetett be az OpenAI-ba, januárban újabb 10 milliárd dolláros megállapodást kötött a ChatGPT fejlesztőjével, melynek részeként rögzítették azt is, hogy az OpenAi csakis a Microsoft felhőjét használja.

A szoftveróriás ezt követően rohamléptekben integrálta a ChatGPT-t a keresőmotorjába, a Bingbe, más termékeinél Copilot, vagy magyarul másodpilóta néven tette elérhetővé az új AI-funkciókat. Strén Gábor, a Microsoft Magyarország pénzügyi szektor ügyféligazgatója májusban azt nyilatkozta nekünk, hogy az egyik legnagyobb hozzáadott értéket a fejlesztési környezetben teremti a technológia, a mesterséges intelligencia képességek jelentősen tudják csökkenteni a fejlesztési időket, automatizálni a fejlesztési folyamatokat. Ezáltal akár 40-50 százalékkal gyorsabb fejlesztési ciklusok is elérhetőek lehetnek.

A Google a ChatGPT-re válaszul azonnali lépéseket tett, ám a nagy sietségben bemutatott Bard az első bemutatóján fájdalmasan elhasalt, a Google részvényeinek árfolyama nagyot is esett ennek hatására. Később, az első bakik után, Bard is sokat javított az ázsióján, nemrégiben pedig a Google anyavállalata egy új AI-modellt mutatott be, amely képes videók, hanganyagok és szöveges tartalmak feldolgozására. A Gemini három változatát készítik el, amelyek mindegyike más-más feldolgozási teljesítményt használ. A legerősebb változatot adatközpontokban való futtatásra tervezték, a legkisebb pedig mobileszközökön fog hatékonyan működni.

A Facebook anyavállalata, a Meta gyorsan az új divatot látva gyorsan átült a metaverzumba száguldó hajóról az „én is AI-t fejlesztek” rakétára. Ám a Meta által fejlesztett Llama 2 nyelvi modell egy nemrégiben elvégzett teszten nagyon leszerepelt versenytársaival szemben. A Llama2 nyílt forráskódú modell a neki feltett 150 kérdésre a legrosszabb hallucinációkat produkálta, az esetek 70 százalékában rossz válaszokat adott, és csak 19 százalékában volt helyes válasz, amikor hozzáférést kapott az alapul szolgáló dokumentumokhoz.

A Meta szeptemberben azt ígérte, hogy a Llama 2-re épülő mesterséges intelligencia asszisztense képes lesz szöveget, hangot és képeket generálni, és a Microsoft Bing keresőmotorjával való partnerségen keresztül valós idejű információkhoz fér majd hozzá.

A kínai technológiai óriások sem maradhattak válasz nélkül, a Baidu is előlépett a saját ChatGPT-hasonmás megoldásával, az Ernie bottal, amelyet 2019 óta fejlesztettek. A név az „Enhanced Representation through Knowledge Integration” névből ered, a modellt nyáron publikálták, a fizetős verzió novemberben jött ki. Van egy nagy gond azonban a chatbottal, ami korlátozhatja a széles körű elterjedését: a chatbotot a kínai kormány cenzúrájának béklyója alatt nevelgetik.

A világ egyik leggazdagabb és legbogarasabb embere, Elon Musk, aki egyébként az OpenAI alapításában is részt vett, nem maradhatott ki a generatív AI őrületből, így hát a maga módján kapcsolódott be újra a sztoriba. Alapított xAI néven egy mesterséges intelligencia céget, és be is mutatta a saját nyelvi modelljét, amely „nem hazudik”, ellentétben a többi biasd AI-modellel. A milliárdos az év elején azt mondta, hogy egy olyan maximálisan igazságkereső AI-t indít, amely megpróbálja megérteni az univerzum természetét, hogy versenyre keljen a Google Barddal és a Microsoft Binggel. Az idén júliusban indított xAI mögött álló csapatát a Google DeepMind, a Microsoft és más vezető AI-kutató cégeknek a munkatársai adják.

A Sam Altman dráma

Az egész évet megkoronázó drámát végül nem az OpenAI kihívói, hanem maga az OpenAI hozta el, amikor az egész évet a világon mindenütt végigroadshowzó vezért egyik napról a másikra úgy dobták ki, hogy a lába sem érte a földet. Aztán kiderült, hogy az mégsem lesz olyan egyszerű.

A rendszeresen meghökkentő kijelentésekkel idegeket borzoló Altmant november közepén előzmények nélkül, homályos indokok mentén dobta ki az OpenAI nagy hatalmú igazgatótanácsa, arra utaltak a közleményükben, hogy Altman valamit elhallgatott, vagy valamiről hazudott. Számos találgatás napvilágot látott arról, mi lehetett a konkrét ügy:

titkos befektetőkkel tárgyalt Altman,

Altman egy titkos projekten dolgozott az igazgatótanács tudta nélkül,

sokkal több pénzt égetett, mint amennyit bevallott,

Altman rossz irányba vitte a céget, monetizálta volna az AI-fejlesztéseket,

személyes viselkedési ügy állt a háttérben.

Bár nem derült ki, mivel lett tele az igazgatótanács hócipője, az igen, ki az erősebb kutya a háznál: Altmant az OpenAI befektetői, a nagybefektető Microsoft és az alkalmazottak lázadása rövid úton visszahelyezték a vállalat élére.

Sokan őrülten keresik, hol lesz hasznos az AI

Miközben a kínálat felfutott az AI-eszközök piacán, a kereslet is új szintekre emelkedett: elsősorban a nagyvállalatok érzik azt a terhet, hogy nem tehetik meg, hogy lemaradjanak az AI-fejlesztésekben, és hajlandóak ezért nagy tétekkel fogadni a technológiára.

A McKinsey globális felmérésében arra jutott, hogy a vállalatok egyharmada rendszeresen használja a generatív AI-t legalább egy üzleti területen, a felsővezetők negyede személyesen is használ genAI eszközöket.

A tanácsadó szerint a mesterséges intelligenciát már most használó társaságok 40 százaléka kifejezetten a generatív AI megoldások megjelenése miatt tervez több befektetést a területen, 28 százalékuk szerint a generatív AI használata már szerepel a menedzsment terveiben. Karakteres különbség rajzolódik ki az AI-t magabiztosan használók és a technológiával ismerkedők között:

ELŐBBIEK ESETÉBEN JÓVAL KISEBB AZ ARÁNYA A KÖLTSÉGCSÖKKENTÉSNEK, MINT ELSŐDLEGES CÉLNAK, MINT UTÓBBIAK ESETÉBEN.

Az AI fókuszú vállalatok kétszer nagyobb valószínűséggel mondják azt, hogy szervezetük legfőbb célja a mesterséges intelligenciával kapcsolatban teljesen új üzletágak vagy bevételi források létrehozása.

Forrás: McKinsey

A hazai vállalatok egyre többet költenek mesterséges intelligenciára, sokan már a következő egy évben elengedhetetlennek tartják az AI megoldásokat ahhoz, hogy versenyképesek maradjanak a piacon – derült ki a Deloitte kutatásából.

A legtöbb cég ugyanakkor átfogó stratégia nélkül vágott bele az AI projektekbe, és a technológiával kapcsolatos kockázatokkal sem foglalkoznak egyelőre. A vállalatok között többen teljes digitális transzformációra készülnek, sokan a teljes üzleti modell átalakítására készülnek fel, a szervezeti kultúra átalakítása zajlik.

A kutatás szerint a megkérdezett cégek

MINTEGY NEGYEDE (26%) AZ AI-FEJLRESZTÉSEKRE DEDIKÁLT BÜDZSÉVEl RENDELKEZIK, ÉS A SZERVEZETEK 80 SZÁZALÉKA ARRA SZÁMÍT, HOGY JÖVŐRE TÖBBET KÖLT AI-RA.

Az AI-jal elérni tervezett célok szerteágazóak, a tanulmány szerint a következők:

Forrás: Deloitte

Európai kilátások

Márciusban Elon Musk, Steve Wozniak, Harari és akkor mintegy 1000 mesterséges intelligencia szakértő és vállalatvezetők egy csoportja a GPT-4-nél erősebb mesterséges intelligencia rendszerek kiképzésének hat hónapos szüneteltetését követelte egy nyílt levélben. A kérést a társadalomra és az emberiségre gyakorolt potenciális kockázatokra hivatkozva fogalmazták meg.

A legtöbb AI-szakértő egyetért abban, hogy a távoli jövőben sem valószínű, hogy az embernél okosabb mesterséges intelligencia az emberiség végét hozza el, de abban is, hogy jelentős kockázatokat kell kezelni: szerzői jogokat kell megvédeni, a kiberkockázatokat csökkenteni, és rossz kezekben a tömeges manipulációnak, a tények elferdítésének hatékony eszköze lehet az AI.

A szabályozók igyekeznek lépést tartani az AI-boomal úgy, hogy közben ne kaszálják el jóhiszemű fejlesztéseket. A szabályozásban mindig erős EU létre is hozta az EU AI Act-et, aminek a célja épp ez lenne. December elején maratoni tárgyalások után állapodtak meg a tagországok a részletekben, a kontinens a fejlesztés és a személyiségi jogok védelme között igyekezett egyensúlyozni. A legnagyobb vita a biometrikus azonosítás, például az arcszkennelés kapcsán volt, melyet végül korlátozásokkal engedélyeztek. Az európai szabályozás megtiltja, hogy például politikai vagy vallási hovatartozás, szexuális irányultság vagy faji jellemzők alapján kategorizálják az embereket. A megállapodás szerint a szabályokat megsértő cégeket

akár 35 millió euróra vagy árbevételük 7 százalékára is büntethetik a jogsértés súlyosságától függően.

A súlyos bírság veszélye egyesek szerint mégiscsak kerékkötője lehet a kontinens AI-fejlődésének.

A társadalmi AI-kockázatok vonalon egy érdekes mellékszál is megjelent: egyes vélemények szerint a mesterséges intelligenciával működő chatbotok magányos, beilleszkedésre és párkapcsolatra képtelen férfiak új generációját hozhatják létre. Az utóbbi időben ugyanis több olyan szolgáltatás is napvilágot látott, amellyel a felhasználók saját igényeik szerint hozhatnak létre virtuális társakat, amelyekkel élethű beszélgetéseket folytathatnak, úgy, hogy közben teljes kontrollt gyakorolhatnak felettük.

TOP10 sztori

