Kapaszkodik az OTP, egyre komolyabb mínuszban a tőzsdék

Portfolio 2024. január 17. 14:34

Kedvezőtlen hangulatban telt a kereskedés ma reggel Ázsiában, elsősorban a kedvezőtlen kínai gazdasági adatok miatt. Ezt követően Európában is nagyobb eséssel indul a nap, valamint az amerikai tőzsdék is mínuszban nyithatnak.



Elsősorban a davosi eseményekre figyelnek a befektetők, de ma is érkeznek fontos közlések, az Eurostat az infláció decemberi adatait publikálja, melyből az is kiderül, hogy az 5,5%-ra süllyedő magyar áremelkedés hol helyezkedik el a kontinens rangsorában. Amerikában a kiskereskedelem és az ipar friss adata érkezik, míg este a Fed Bézs könyve jelenik meg.