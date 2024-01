Mire lehet számítani a tőzsdéken?

Portfolio 2024. január 19. 08:14

Erőt mutattak tegnap az amerikai tőzsdék, a technológiai részvények vezetésével határozott pluszban zártak a vezető részvényindexek. A nagy tech cégek közül az Apple kiemelkedően jól teljesítette, miután a Bank of America elemzői vételre javították ajánlásukat a részvényre vonatkozóan, durván 20 százalékos felértékelődési potenciál mellett. Ezt követően az ázsiai piacokon is nagyrészt pozitív mozgásokat láttunk, elsősorban a tajvani piac vezetésével, ahol a TSMC chipgyártó jelentős ralit produkált. Végül, ami az európai piacokat illeti, az előjelek alapján itt is emelkedéssel indulhat a nap.