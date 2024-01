Nagyot vert az európai mezőnyre a magyar tőzsde

Továbbra is nagyrészt pozitív hangulat uralkodik az európai tőzsdéken, bér a nyitás utáni lendület némileg elkezdett fogyni. A magyar piac ehhez képest továbbra is kifejezetten jól teljesít, ráadásul a BUX új történelmi csúcsot is döntött.

A magyar piac erejét elsősorban az OTP és a Richter adja, de a midcapek között is látunk jelentős elmozdulásokat. A PannErgy ma is kifejezetten jól teljesít.

PannErgy árfolyamának emelkedése részben technikai okoknak köszönhető, hiszen az 1 350 forint körüli szint tavaly év elején, illetve ősszel is több alkalommal erős ellenállásnak bizonyult, viszont csütörtökön sikerült kitörnie az árfolyamnak, ami további vételi erőt hozott.