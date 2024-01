Betétdíj, palackgyűjtés: tényleg megéri az új "mindenért fizetős" üvegvisszaváltó rendszer?

Pénzcentrum 2024. január 23. 13:30

2024-ben is végez kutatásokat a Pénzcentrum, és most egy igazán releváns témában mérik fel a lakosság álláspontját. A Debreceni Egyetemmel együttműködésben egy kérdőíves kutatás keretében folytatnak felmérést az idei januártól hivatalosan bevezetésre kerülő új DRS (Deposit Return System), vagyis a kötelező üvegvisszaváltó rendszer kapcsán. Az új rendszer kihívás elé állítja az embereket, hiszen a betétdíj visszaszerzése érdekében nem csupán a szelektív hulladékgyűjtőkhöz kell látogatni, hanem a műanyag palackokat a boltig is vissza kell vinni. A kutatás elsődleges célja az, hogy feltérképezze, hogyan áll a lakosság az új rendszerhez.